Talfahrt: Türkische Lira auf Rekordtief gefallen

Der Wertverfall der türkischen Währung geht ungebrochen weiter. Am Freitag fiel der Kurs der Lira im Handel mit dem US-Dollar und dem Euro jeweils auf Rekordtiefstände. Am Vormittag wurden für einen US-Dollar bis zu 8,59 Lira gezahlt und damit so viel wie noch nie. Für einen Euro mussten bis zu 10,47 Lira gezahlt werden und damit ebenfalls so viel wie nie zuvor.