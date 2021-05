Hilferufe der Bäckerin jagten Räuber in die Flucht

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Donnerstag gegen 9.30 Uhr eine Bäckerei in Laakirchen und bestellte bei der 65-jährigen Verkäuferin zwei Stück Gebäck. Als die Frau kassieren wollte, gab der Mann an, er habe kein Geld und verließ daraufhin das Geschäft. Kurze Zeit später kam der Unbekannte erneut in das Geschäft, ging sofort hinter die Vitrine und forderte mehrfach: „Kasse auf!“