Grbic: „Sie haben mich einfach nur kaputt gemacht“

Wie geht‘s weiter?

Gespräche bezüglich seiner Zukunft mit der Klubführung will er erst nach seinem Urlaub - Trainingsbeginn ist am 1. Juli - führen. „Momentan habe ich keinen Kopf dafür, ich will einfach einmal runterkommen“, betonte Grbic. Danach gelte es neu anzugreifen. „Ich hoffe, dass es in der neuen Saison besser wird - wo auch immer.“ Sein Selbstvertrauen hat der neunfache ÖFB-Teamspieler nicht verloren. „Ich will wieder mit meinen Toren ins Rampenlicht rücken, weiß, welche Qualitäten ich habe.“