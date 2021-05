Holzbau: Die Situation bleibt weiter angespannt

Auch das in Dornbirn ansässige Unternehmen Fussenegger Holzbau leidet unter der aktuellen Situation: „Gerade im Bereich von Büro- und Industriebauten oder dem mehrgeschossigen Wohnbau können wir etwa auf Brettschichtholz nicht verzichten. Das aber bekommen wir momentan nicht“, so Geschäftsführer Florian Ottacher. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Architekten und Auftraggeber auf andere Baustoffe umsteigen. Langfristig könnten die gegenwärtigen Entwicklungen dem Holzbau also massiv schaden. Und das, obwohl dieser in den vergangenen Jahren auch aus Klimaschutzgründen bei öffentlichen Gebäuden, im Wohnbau und bei der städtischen Verdichtung forciert wurde - mit großer Unterstützung durch die Politik. Allein: „Während wir bei Einfamilienhäusern auf andere Konstruktionen und Hölzer von regionalen Sägern umstellen können, ist das im Industriebereich und im mehrgeschossigen Wohnbau nur bedingt möglich“, gibt Ottacher zu bedenken. Stellt sich die Frage: Was können heimische Holzbaubetriebe tun? Und vor allem: Wie sollen sie in der jetzigen Situation künftige Projekte planen? Lassen sich die Preise überhaupt kalkulieren? Weder Siegfried Kohler noch Florian Ottacher haben darauf eine klare Antwort. „Wir tun uns extrem schwer, neue Projekte für das nächste Jahr anzubieten“, gesteht Kohler, der mit oa.sys mittlerweile zu 80 Prozent auf dem deutschen Markt tätig ist, wo er freilich mit derselben Problematik zu kämpfen hat. In der gesamten DACH-Region sind Hölzer speziell für Industrie- und Großbauten knapp und die Preise entsprechend hoch.