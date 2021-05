Innsbruck: Investor geht mit Stadtchef vor Gericht

Seit einigen Monaten befinden sich Markus Schafferer bzw. die Pema-Gruppe in einer unangenehmen Auseinandersetzung mit dem Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi, der in einem Interview mit dem ORF im Herbst 2020 „unwahre und massiv kreditschädigende Behauptungen über die Vermietung des Pema2-Towers“ in Innsbruck aufgestellt hat. Nächste Woche hätte dazu die erste Tagsatzung stattfinden sollen, der Termin wurde laut Willi aber auf September verschoben. Streitwert: 21.000 €.