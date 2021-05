Polizei stoppte Lkw-Konvoi mit 100 Flüchtlingen

Die „Mitfahrgelegenheiten“ in den Lkw werden von Schlepper-Banden vergeben, die Lkw-Planen am Dach aufgeschlitzt, um keine Spuren zu hinterlassen. „Mit dem Einsatz von Sonderfahndungstechnik konnten wir mit Cobra-Drohnen aus der Luft die Schlepper-Lkw ausmachen“, schildert ein beteiligter Beamter. Nur 24 Stunden später schlugen die Fahnder erneut zu. An der Grenze zu Slowenien wurden 20 Migranten aus einem Lkw befreit. Aktuell läuft der Einsatz bei Thörl Maglern.