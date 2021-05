Vor EL-Finale in Danzig: Hooligan-Attacke auf Fans

Laut Berichten polnischer Medien hatte sich die Gruppe der United-Fans am Dienstagabend im Außenbereich einer Bar in der Innenstadt aufgehalten. Nach Polizeiangaben wurde die Gruppe plötzlich von etwa 20 bis 30 Personen angegriffen. Auf Videos ist zu hören, wie die Angreifer „Lechia Gdansk“ rufen. Oberbürgermeisterin Aleksandra Dulkiewicz entschuldigte sich für den Vorfall. Gdansk sei eine offene Stadt, in der es keinen Platz für Gewalt gebe.