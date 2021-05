Steinacker unter Spitzenverdienern im Parlament

Angetreten hat Steinacker den Job kurz nach Bekanntgabe ihres Wechsels in die Politik: Am 21. Juni 2013 präsentierte der damalige ÖVP-Chef und Spitzenkandidat Michael Spindelegger die Raiffeisen-Managerin als Listenzweite für die Nationalratswahl im Herbst. Mit 1. Juli wechselte Steinacker dann von ihrer bisherigen Tätigkeit als Geschäftsleiterin der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien in die Raiffeisen evolution project development GmbH und wurde dort „Generalbevollmächtigte“.