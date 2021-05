Maxime Herbord ist die Bachelorette 2021!

Doch auch für gemütliche Stunden ist Maxime zu haben. Sie zockt gerne, würde für einen „Harry Potter“-Marathon alles stehen und liegen lassen und ist eine absolute Genießerin: „Am besten ist es, wenn man so lecker zusammen kocht, dass man sich danach nicht mehr bewegen kann, weil der Bauch so voll ist.“ Fitnessfreaks könnten es bei Maxime also schwer haben: „Wer will schon einen Mann, der Kalorien zählt?“ Ein absolutes No-Go sind für die Bachelorette außerdem konservative Männer, sie sucht einen Partner auf Augenhöhe: „Ich brauche keinen Mann, der auf mich aufpasst, das schaffe ich ganz gut alleine“, stellt sie klar. „Ich möchte jemanden, mit dem ich ein Team bilden kann.“