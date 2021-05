Kind (4) stürzt aus Fenster im ersten Stock

Eine 31-jährige, aus der Türkei stammende Mutter aus dem Bezirk Grieskirchen kochte am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in ihrer Küche Speisen für ihre zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren. Währenddessen spielten die beiden vor dem Haus. In dieser Zeit gelangten die Kinder an einen Schlüssel, der die Fenstergriffe sperrt und öffneten eines im ersten Obergeschoss.