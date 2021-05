Badminton: Sagen Sie niemals Federball dazu

Ein Traum ging in Erfüllung

Ein Jahr nach dem Horrorunfall holte die mittlerweile 25-Jährige Gold im Einzelbewerb bei den Askö Bundesmeisterschaften, gemeinsam mit ihrer Schwester auch noch Silber im Doppel. „Als ich mir heuer mit dem Askö Traun auch noch den Bundesligameistertitel holen konnte, ging wirklich ein Traum in Erfüllung“, verrät Jenny: „Da war trotz Ausschluss der Zuschauer eine Stimmung in der Halle, als ob diese voll gewesen wäre! Ich und meine Schwester haben in der Sporthalle, in der unsere Eltern gearbeitet haben, mit dem Badminton angefangen. Seither ist es einfach das schönste Glücksgefühl für mich, wenn ich auf dem Feld stehe.“