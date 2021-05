Taifudo im Podcast: Kampfkunst made in Klagenfurt

Gewalt gegen Frauen ist ein omnipräsentes Thema - wir setzen auch den Fokus unseres Podcasts „Einwürfe“ darauf: Selbstverteidigung, genauer: Taifundo steht im Mittelpunkt der neuen Episode. Unterricht in dieser Mischung aus mehreren Kampfsportarten - Thai-Boxen, Kung-Fu, Karate, Tae-Kwon-Do, Jiu-Jitsu und Wing Chun - bieten Daniel Kieler und Marcus Pontasch-Müller in der Taifundo-Kampfkunstakademie in der Landeshauptstadt.