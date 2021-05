„Bergkrone“-Redakteur im „Krone“-Podcast Einwürfe

Worum es im Podcast geht?

Um die Motivation zu gehen, die Schönheit unserer Heimat, die Faszination der Gipfel, um Bergmenschen, die Hütten bewirtschaften, Gäste führen und Vieh hüten; um den Trend des „Nacktwanderns“; oder um Sonnenaufgänge auf dem Aconcagua in Südamerika oder dem Großglockner; um die richtige Wahl der Bergschuhe, das, was in den Rucksack muss; und um das Wetter und Situationen, wenn es brenzlig werden kann.