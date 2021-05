Spenden Sie für Hilfe, die unser Land stark macht!

1. Caritas Österreich:

Der Kernauftrag der Caritas ist es, Not zu sehen und zu handeln. Und für jene Menschen einzutreten, die keine Stimme haben. Das bedeutet, menschliches Leben von Anfang bis Ende zu achten und zu schützen und Menschen in Notlagen zu helfen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihres Geschlechts. Es sind mehr als 1600 Orte in ganz Österreich, an denen die Caritas Menschen in Not hilft.