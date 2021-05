Promis bereiten sich auf Keszlers Mega-Event vor

Ob Sängerin Sandra Pires, Alfons Haider, Vera Russwurm oder Schauspielerin Katharina Straßer - für Gery Keszlers Charity-Event „Austria for Life“ am 28.5 im Wiener Stephansdom schlüpfen unsere Promis nur zu gerne in Rollen historisch prominenter Persönlichkeiten. Mit einer spektakulären Show wollen sie die vergangenen 700 Jahre des Wiener Doms Revue passieren lassen. Adabei-TV war bei den Vorbereitungen und beim Shooting für Keszlers neues Projekt dabei.