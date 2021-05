Kleine Pia Sophie kam in der Hauseinfahrt zur Welt

Die Rettungssanitäter sollten am 13. Mai eigentlich wie geplant die werdende Mutter in das LKH Leoben bringen. Doch Pia Sophie wollte nicht so lange warten und so wurden die Rettungssanitäterin Janine Gerstbrein und Notarztsanitäter Robert Rieger zu Geburtshelfern. Den die kleine Mürztalerin erblickte das Licht der Welt im Rettungswagen in der eigenen Hauseinfahrt.