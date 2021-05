PSG-Albtraum: Der arme Norden feiert in Frankreich

Auf dem Hauptplatz in Lille wurde die Nacht zum Tag gemacht. Tausende feierten den neuen Meister, skandierten „On est champion“ oder „Burak“, also den Vornamen von Yilmaz: Der Stürmer wurde mit 16 Ligatoren samt dem 2:0 beim finalen 2:1-Sieg in Angers zum Gesicht des Märchens.