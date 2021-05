Schlimmer Unfall von Steirer-Pilot Mayr-Melnhof

Der Fafe-Sprung in Portugal zählt zu den berühmtesten Stellen im Rallye-Zirkus. Beim aktuellen WRC-Lauf bekamen die vielen Fans und Kameraleute, die dort so gerne die Autos „fliegen“ sehen, aber Szenen geboten, die keiner sehen will. So verunfallten der Steirer Niki Mayr-Melnhof und sein Beifahrer Poldi Welsersheimb an der berühmten Stelle, der Ford Fiesta überschlug sich nach vorne. Ein Schockmoment - auch für Teamchef Beppo Harrach. „Ein sehr heftiger Crash“, schnaufte der Ex-Pilot durch, „der Druck beim Aufprall auf die beiden Piloten war enorm.“