NBA-Champions Lakers: Pleite zum Play-off-Auftakt

Die Atlanta Hawks und Philadelphia 76ers in der Eastern Conference, sowie die Memphis Grizzlies und Phoenix Suns im Westen sind zum Auftakt des Play-offs der National Basketball Associaton jeweils mit 1:0 in der „best of seven“-Serie in Führung gegangen. Die Suns setzten sich gegen Titelverteidiger Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James mit 99:90 durch. James war mit 18 Punkten der erfolgreichste seines Teams, in der Siegermannschaft brillierte Devin Booker mit 34.