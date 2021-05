Wiederverwenden statt Wegwerfen ist angesagt

Das ressourcenfreundliche Re-Use-Angebot ist in der Steiermark auf mittlerweile rund 80 Re-Use-Shops angewachsen. Auf Initiative des Lebensressorts wurde das vielfältige Angebot nun in einer digitalen Re-Use-Landkarte gebündelt, um den Steirern auf einen Blick den Weg zur Wiederverwendung zu weisen. „Die Wiederverwendung von Produkten trägt wesentlich zur Abfallvermeidung und zum Klimaschutz bei. Mit der neuen Re-Use-Landkarte setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung einer umfassenden Kreislaufwirtschaft“, erläutert Nachhaltigkeitslandesrat Hans Seitinger.