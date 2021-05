Ab 17 Uhr LIVE: Hartberg vs. Austria im Play-off

Der Sieger empfängt schon am Donnerstag (19 Uhr) den Meistergruppen-Fünften WAC. Am Sonntag (17 Uhr) steigt das Rückspiel in Wolfsberg, der Triumphator darf als gesetztes Team in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation ab 22. Juli antreten. Am 16. Juni steht der erste von drei Gegnern fest, die für den Einzug in die Gruppenphase bezwungen werden müssten.