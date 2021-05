Finals in Graz: Ein Prestige-Duell auf dem Bike

Duell in Graz-Stattegg

Im Rahmen der von der „Krone“ präsentierten „Sport Austria Finals“ kommt es nun zum Showdown. Stigger und Mitterwallner rittern am 3. Juni in Graz-Stattegg erstmals in einem Rennen ums Meister-Trikot. Für die beiden Tirolerinnen ist es wegen der Olympia-Quali mehr als nur ein Prestige-Bewerb.