Der heimische Holzbau steht kurz vor dem Kollaps!

Häuslbauer und Betriebe stehen nun unter Druck

Die kritische Lage in der Holzbranche ist aber nur die Spitze des Eisbergs, auch andere Bereiche in Sachen Häuslbau und Co. leiden stark. Bei neuen Projekten dürfte sich jedenfalls ein kräftiges Plus auf den Rechnungen abzeichnen, allein Leimbinder sind um das Doppelte teurer: „Wir rechnen mit einem 50-prozentigen Preisanstieg bei Bauprojekten. Bis 25. Mai halten Angebote vielleicht noch, danach bekommen wir nicht mal mehr Preislisten von den Lieferanten, geschweige denn Auftragsbestätigungen“, so der O-Ton.