Umbruch! Der GAK baut seinen Kader radikal um

Roter Ansturm

Indes bereitet sich der GAK auf das letzte Heimspiel der Saison am Sonntag (17) vor. In der Merkur Arena ist zu Pfingsten im Steirer-Derby Kapfenberg zu Gast. Nach 209 Tagen ohne Fans bei einem GAK-Heimspiel brennt die rote Fan-Gemeinde auf den Saison-Kehraus, für den in Liebenau 3000 Fans zugelassen sind. Die Arena wird „ausverkauft“ sein. „Wir hätten deutlich mehr Karten verkaufen können“, so GAK-Geschäftsführer Matthias Dielacher.