Semperit: Mit Corona zum großen Comeback

Ergebnis: Semperit fuhr die Produktion seiner malaysischen Handschuhfabrik um 25 Prozent auf 9,6 Milliarden Stück hoch. Und auch jetzt im 1. Quartal schoss der Umsatz des Medizinbereichs um 149 Prozent auf 192 Millionen Euro in die Höhe und führte dank guter Preise „zum besten Quartalsergebnis seit dem Jahrtausendwechsel“, strahlt Füllenbach. Der operative Konzerngewinn verzehnfachte sich in Summe sogar auf 110,8 Millionen Euro. Trotz Impfungen etc. dürfte auch der Rest des Jahres bestens laufen. Pures Glück sei das aber nicht, so Füllenbach.