Semperit trennt sich von seiner Handschuh-Sparte

Wimpassing bleibt „als Teil der Semperit-Gruppe zweifellos erhalten“

In Österreich sind über 100 Mitarbeiter betroffen, davon die Mehrheit in Wimpassing in der Produktion von Operationshandschuhen. Das Werk in Wimpassing sei dadurch aber nicht in Zweifel gezogen, betonte Vorstandsvorsitzender Martin Füllenbach am Dienstag in einer Aussendung. Wimpassing sei „in erster Linie Standort der Industriesegmente Semperform und Semperflex und steuert auch gruppenweite Schlüsselbereiche wie die Forschung & Entwicklung oder Mixing“. Das Stammwerk in Wimpassing bleibe „als Teil der Semperit-Gruppe zweifellos erhalten“. Füllenbach will den österreichischen Produktionsstandort sogar weiter aufwerten.