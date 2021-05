1000 neue Jobs für Landsleute ab 50

Mut in Krisenzeiten

Damit eben diesen Mut auch in Krisenzeiten fortan immer mehr Landsleute fassen, nehmen das Land und das Arbeitsmarktservice jetzt insgesamt 17 Millionen Euro in die Hand. „1000 neue Jobs für Arbeitnehmer im Alter von über 50 Jahren konnten durch das Projekt Jobchance heuer geschaffen werden“, erklären der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger und AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich unisono.