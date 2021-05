Lehaci/Schwarz siegen beim Weltcup in Barnaul

Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz haben am Freitag beim Sprint-Weltcup in Barnaul (Russland) den 200-m-Bewerb gewonnen. Die bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierten Österreicherinnen bewältigten die Distanz in 39,553 Sekunden und verwiesen die Schwedinnen Melina Andersson und Johanna Johansson mit mehr als einer Sekunde Vorsprung auf Platz zwei. Jekaterina Schubina/Arina Tanatmischewa aus Usbekistan wurden Dritte.