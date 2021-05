Wien: Erste Gastrokontrollen verliefen erfreulich

Restaurants, Cafès und Co. durften am Mittwoch endlich wieder ihre Türen öffnen. Damit das auch noch länger so bleibt, kontrolliert die Gruppe für Sofortmaßnahmen die Einhaltung der gültigen Maßnahmen stichprobenartig in ganz Wien. Am Tag der Öffnungen wurden 120 Lokale überprüft; dabei wurden 10 Organstrafmandate eingehoben und insgesamt 45 Anzeigen gelegt. Zwei Betriebe mussten sofort geschlossen werden.