Diamond League wieder mit vollem Programm

Die Diamond League startet am Sonntag in Gateshead wieder mit vollem Programm. Nach erfolgreichem Protest der Athleten sind Diskuswurf, Dreisprung, 200 und 5.000 Meter sowie der 3.000-Meter-Hindernislauf wieder mit dabei. Der mit am Dienstag in Eisenstadt erreichten 68,40 m Diskus-Jahresweltbeste Lukas Weißhaidinger ist am 1. Juli in Oslo erstmals mit dabei, wenn seine Disziplin das erste von vier Quali-Meetings vor dem Finale hat. Es wird insgesamt 14 Meetings geben.