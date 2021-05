Weißhaidinger zeigt mit Weltjahresbestweite auf

Nach den 68,40 m riskierte Luki noch etwas mehr, „da wollte ich schon meinen österreichischen Rekord angreifen“. Der steht seit 2018 auf 68,98 m. Die Leistung von Eisenstadt war Weißhaidingers fünfbester Wurf überhaupt (siehe Statistik). Schon nächsten Mittwoch wirft Weißhaidinger beim Austrian Top Meeting in Linz. „Ich konzentriere mich heuer sehr auf die Heimmeeting!“ Die Meetings der Diamond League im Juli (Olso und Stockholm) passen ihm heuer nicht so perfekt in den Aufbau für Olympia. Er will nur genug Punkte sammeln, um sich fürs Finale der Diamond League in Zürich im September zu qualifizieren.