So unterstützen Sie aktuell unsere Vogelwelt

Naturnahe Gärten sind grüne Inseln in einer Welt des massiven Verlustes von Biodiversität. Sie bieten rare Rückzugsmöglichkeiten ehemaliger „Allerwelts-Vogelarten“, die inzwischen in arger Bedrängnis sind. Der Girlitz, von „BirdLife Österreich“ zum Vogel des Jahres 2021 gekürt, zählt zu jenen Vogelarten, die in Österreich am stärksten unter Bestandsrückgängen leiden: minus 80 Prozent! Wer ihn schützen will, muss seine Nahrungsversorgung in unseren Dörfern und Städten verbessern.