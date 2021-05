Vier Storch-Küken wurden vergiftet

Die Freude war groß: Das siebte Jahr in Folge hatte ein Storchenpaar bereits im März sein Quartier in Oberndorf an der Melk aufgeschlagen. Wenig später brüteten die gefährdeten Vögel ihre Jungen aus. Jetzt der Schock – alle vier Küken wurden tot aufgefunden! Die Behörden vermuten vergiftetes Futter als Ursache.