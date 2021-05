ÖSV-Wahl: Verzicht von Walchhofer und Götschl!

Der Wahlausschuss - die neun Landesverbands-Chefs - konnte sich am Dienstag in einem Hotel in Anif nicht auf Walchhofer oder Götschl einigen. Daher schlug der Niederösterreicher Stefan Labenbacher seinen steirischen Kollegen Schmidhofer vor. Dieser erhielt breite Zustimmung. „Ich würde mich freuen, wenn ich dem ÖSV mit meiner ganzen Kraft dienen könnte, damit wir das bleiben können, wo uns die ganze Welt sieht, die Nummer eins. Da möchte ich gerne vorne stehen und mit dem ganzen Team den ÖSV leiten“, sagte Schmidhofer in einem ORF-Interview.