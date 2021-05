Nach Flucht aus Israel wieder in Graz

„Haifa, wo wir gewohnt haben, haben die Hamas-Raketen zum Glück nicht erreicht. Schlimme Ausschreitungen gibt’s aber in allen Großstädten.“ Eine Meisterschaftsrunde hätte Spendlhofer mit Bnei Sachin noch zu bestreiten - sie wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.



Klubs interessiert

Eine Rückkehr ins Krisengebiet ist kein Thema. „Ich möchte so eine Situation mit meiner Familie nie mehr erleben. Schade, denn ich war mit zwei Klubs in guten Gesprächen.“ Beim italienischen Zweitligisten Ascoli hat „Spendi“ noch ein Jahr Vertrag. „Eine Rückkehr ist eine Option.“ Jetzt genießt er einmal die Zeit in Graz. Und freut sich auf Nachwuchs. „Meine Frau Jacky bekommt ihr zweites Kind, diesmal wird’s ein Mäderl.“