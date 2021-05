Schweizer über ÖSV: „Chaos total bei Ski-Ösis“

Es war ein langes Hin und Her. Wie die Salzburger „Krone“ berichtet, trat der Onkel von Abfahrts-Ass Nicole Schmidhofer um 1.25 in der Früh, also knapp zehn Stunden nach Sitzungsbeginn, zu einer ersten Stellungnahme an. „Sechs Bundesländer stehen hinter diesem Vorschlag, drei haben sich enthalten. Es ist unerwartet für mich gekommen, für den Österreichischen Skiverband in die Bresche zu springen, aber ich bin bereit“, so Schmidhofer, der steirische Landesboss.