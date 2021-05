Steirer dürfte Schröcksnadel-Nachfolger werden

Um 15.30 Uhr hatte am Dienstag die Wahlausschuss-Sitzung der neun Landes-Ski-Präsidenten im Hotel Hubertushof in Neu-Anif bei Salzburg begonnen. Bis Mitternacht hatte man immer noch keine Einigung in der zuletzt immer verzwickteren Causa Schröcksnadel-Nachfolge erzielt. Einser-Kandidat Michael Walchhofer hatte eine gute Bewerbung abgegeben. Der Ex-Abfahrts-Weltmeister aus Zauchensee verließ die Sitzung am frühen Abend mit den Worten: „Sie waren alle recht angetan von mir.“