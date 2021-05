Wolfsberg: Schönsonntagmarkt kommt in Altstadt

„Es gibt viele Rückmeldungen darüber, dass der Schönsonntagmarkt auf dem Marktgelände in Kleinedling nicht mehr die große Anziehungskraft ausübt, wie das früher gewesen ist“, erklärt Bürgermeister Hannes Primus. Die angedachte Verlegung in die Innenstadt würde eine Rückkehr zum historischen Marktkonzept bedeuten. Denn vor Hunderten Jahren erfolgte das rege Treiben ja in der Altstadt. Primus: „Es würde neuen Schwung bringen - und ebenso Impulse für Wirtschaft und Gastronomie setzen.“ Diese sind von der Idee begeistert. Werbegemeinschaft-Obmann Gerhard Waschier: „Die Rückführung in die Altstadt ist eine gute Idee. Wir könnten damit die Betriebe stützen und unsere Stadt einem breiteren Publikum zeigen.“ Der Umbau des Hohen Platzes habe die Betriebe schwer geschädigt: „Dann kam Corona, das war der nächste Tiefschlag.“