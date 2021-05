150.000 Menschen endlich wieder in Arbeit

„Wir wollten, dass Testen schnell, niederschwellig, einfach möglich ist“, so die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Katharina Reich. Also obliegt das Thema den Bundesländern. „Österreichweit einheitlich hätte zu lange gedauert“, meint Reich. So wurde das Modell von Vorarlberg zum Vorbild für den Rest. Wobei der Nutzer Unterschiede wohl kaum bemerkt. Wichtiger ist, wie der „Wohnzimmertest“ gültig wird. Die Tests gibt es wie gehabt in den Apotheken, kostenlos fünf Stück pro Person und Monat - das Angebot soll bald ausgeweitet werden -, und jetzt eben mit QR-Codes. Der Test wird wie gewohnt durchgeführt, dann muss er im Internet auf der jeweiligen Bundesland-Plattform registriert werden - per Foto und Code. Das Ergebnis gibt es über die Webseite bzw. das Handy. Wer es lieber (auch) analog hat, kann einen Selbsttest unter Aufsicht in einer Teststraße machen - oder eben gleich dort das Profi-Angebot nutzen. Analog und digital geht übrigens auch bei geimpft bzw. genesen - hier reicht sogar ein Handyfoto vom jeweiligen Nachweis. Einen Ausweis sollte man jedenfalls immer dabei haben, denn die Betreiber dürfen ja Identitäten kontrollieren.