Naomi Campbell mit 50 Jahren Mutter geworden

„Ich fühle mich so geehrt, diese zarte Seele in meinem Leben zu haben“, schrieb die Britin weiter. Name und Geschlecht gab sie nicht preis. Allerdings deutet das Kleid, das das Neugeborene auf dem Foto trägt, auf ein Mädchen hin. Neben zahlreichen Glückwunsch-Postings zeigten sich einige Follower auch etwas irritiert. So meinte ein User: „Ich wusste nicht mal, dass sie schwanger war.“