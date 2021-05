Regelungen in Wiener Spitälern: Das gilt ab morgen

Gemeinsam mit den Öffnungen in Gastro und Co. werden auch die Regelungen in den Wiener Spitälern und Pflegeeinrichtungen angepasst. Auch hier wird bei Besuchen die sogenannte „3-G-Regel“ zum Tragen kommen. Für Patienten ist allerdings weiterhin ein negativer Corona-Test nötig. Ein Überblick über die künftigen Regelungen: