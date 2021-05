„Artenvielfalt braucht breitere Akzeptanz“

Im Wechselspiel der Gefühle zwischen Konsumenten, Handel und Landwirtschaft herrscht nicht immer nur Harmonie vor, doch im Endeffekt ziehen alle Seiten an einem Strang. „Die Natur ist unser krisenfestes Kapital, kein vernünftiger Bauer würde die Vielfalt auf Acker, Wiese und Wald für kurzfristigen Profit opfern“, erklärt Johannes Schmuckenschlager betreffend der aktuellen Woche der Artenvielfalt. Wichtiger Punkt dieser Aktion ist auch die entsprechende Kommunikation vor Ort. Ein gutes Beispiel dafür findet man auf dem Betrieb von Martina und Anton Oberleitner in Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten.