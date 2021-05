Harry und Meghan feiern dritten Hochzeitstag

„Verrat“ an Königsfamilie

In der anderen Ringecke: Harrys königliche Familie in seiner Heimat Großbritannien. Glaubt man der britischen Presse, liegen vor allem Harrys Vater und Bruder, Thronfolger Prinz Charles und Prinz William , mit dem Paar in den USA über Kreuz. Auslöser: Das Interview von Meghan und Harry mit Oprah. Mehrere aufsehenerregende Themen gab es dabei, am schwersten wiegt aber der Rassismusvorwurf. Es habe Spekulationen noch vor der Geburt von Söhnchen Archie gegeben, welche Hautfarbe künftige Kinder des Paares wohl haben würden, erzählte Meghan.