Prinz Harry: Emotionaler Trailer zu seiner Doku

„Die Entscheidung zu treffen, sich Hilfe zu suchen, ist kein Zeichen von Schwäche. Heutzutage mehr denn je ist es ein Zeichen von Stärke.“ Mit diesen Worten gibt Prinz Harry einen ersten Einblick in seine Doku-Serie „The Me You Can‘t See“, die ab 21. Mai auf dem Streamingdienst von Apple zu sehen sein wird. Den Trailer zu der Serie, die gemeinsam mit Oprah Winfrey entstanden ist, wurde jetzt veröffentlicht. Und gibt einen emotionalen Ausblick darauf, was die Zuschauer erwartet.