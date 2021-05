Glasner: „Extremer“ Erfolg - und dennoch Abschied?

Für die bei der Rückkehr in Wolfsburgs Quarantäne-Hotel Ritz Charlton die Champions-League-Hymne erklang, ehe es Bier, Party-Hits und T-Shirts mit dem Slogan „We are back“ gab. Nämlich zurück in der Königsliga, in der Wolfsburg nach 09/10 und 15/16 zum dritten Mal spielt. „Dieser Erfolg steht bei mir extrem weit oben“, sagt Glasner, „immerhin sind in der Tabelle vor uns nur der Sieger und Halbfinalist der letzten Champions League sowie der Viertelfinalist von heuer!“