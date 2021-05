Mourinho? Sabitzer meidet Bekenntnis zu Leipzig

Will Mourinho Sabitzer?

Und Marcel Sabitzer lässt seine Zukunft auch offen, vermied nämlich ein klares Bekenntnis zu Leipzig: „Im Fußball wird so viel gesagt. Was ich heute sage, zählt morgen nichts mehr. Ich habe Vertrag bis 2022.“ Bei Tottenham und AS Rom (wegen Trainer Mourinho) wird der ÖFB-Star heiß gehandelt. Entscheidung wohl erst nach der EURO