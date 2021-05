Prinzessin Beatrice: Ein Familiennest muss her

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mozzi haben im Juli 2020 auf Schloss Windsor geheiratet. Es war die letzte royale Hochzeit, an der Prinz Philip, der im April 2021 starb, noch an der Seite von Queen Elizabeth teilnehmen konnte. Beatrice hatte die Hochzeit wegen der Coronavirus-Pandemie verschieben müssen. Eigentlich hätte sie bereits Ende Mai 2020 in London stattfinden sollen. Beatrice ist die ältere der beiden Töchter von Skandal-Prinz Andrew und Sarah Ferguson und aktuell die neunte in der britischen Thronfolge.