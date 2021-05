Frutura-Gruppe wirtschaftet komplett klimaneutral

Für die Frutura-Geschäftsführer Katrin und Manfred Hohensinner ist es gelebte Unternehmensphilosophie, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten: „Es ist uns wichtig, auch bei der CO2-Neutralität in der Landwirtschaft Pionierarbeit zu leisten. Das ist Teil unseres visionären und nachhaltigen Weges, mit dem wir ein Umdenken in der Gesellschaft vorantreiben wollen.“