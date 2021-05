„Absichtliche Verwirrung“ | Blauer Untergang

„Absichtliche Verwirrung“. Was passiert mit Sebastian Kurz? Heute, so viel ist sicher, wird die Opposition bei einer Nationalrats-Sondersitzung alle Geschütze gegen den Kanzler auffahren. Aber wird er wirklich wegen der von der Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft vorgeworfenen U-Ausschuss-Falschaussage angeklagt werden? Kurz selbst rechnet damit, Juristen zweifeln. Nun legte die ÖVP ein von ihrem Anwalt beauftragtes Gutachten eines Salzburger Strafrechtsprofessors vor, der nicht mit einer Anklage rechnet, er hegt auch „starke Zweifel“ daran, dass Kurz „vorsätzlich falsch ausgesagt hat“. Mit dem aktuellen politischen Gesamtbild setzt sich auch Claus Pándi in seiner Kolumne in der heutigen Ausgabe der „Krone“ auseinander. So meint er unter anderem, „wüste Spekulationen und Gerüchte über Neuwahlen“ erweckten den Eindruck der „absichtlichen Verwirrung zur Ablenkung von handwerklichen und geistigen Fehlleistungen“. Er kritisiert, dass „präzise Gesamtstrategien zur Wirtschaft und zum Arbeitsmarkt fehlen“. Schuldig geblieben sei die Regierung, so Pándi, auch solide Pläne zur Sozial- und Migrationspolitik oder zu den Schulen und Universitäten. „Stattdessen werden Ideen zur Bewältigung der Klimakrise von spendablen Lobbyisten einer Industrie von gestern hintertrieben.“ Ja, dieses Eindrucks kann man sich wirklich nicht erwehren!