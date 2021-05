Pendler-Sorgen umdie tägliche Parkplatzsuche

Und so sucht die Politik nach Lösungen. Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko lobt Initiativen zur gemeinsamen Finanzierung von Park-&-Ride-Anlagen und verweist auf grenzüberschreitende Lösungen. So haben etwa Schwechat und Zwölfaxing anlässlich der U3-Verlängerung nach Simmering anno 2000 einen Zubringerbus nach Wien ins Leben gerufen. Ein Projekt, das nun auch vom Land erneut mit 212.000 Euro gefördert wird. Die Lösungen für dieses große Problem, sie werden also einmal mehr im Kleinen zu finden sein.